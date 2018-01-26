Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения. По данным на сегодняшний день, 26 января, в городе 4853 официальных безработных. Предприятия и организации заявили о потребности в 5154 работниках.

Отмечается, что почти половина имеющихся вакансий – это рабочие специальности. При этом 16 предприятий города работают в режиме простоя или неполного рабочего времени. Напряженность на рынке труда составляет 1 человек на 1 свободное рабочее место.