Об этом сообщили в администрации со ссылкой на Центр занятости населения. По данным на сегодняшний день, 26 января, в городе 4853 официальных безработных. Предприятия и организации заявили о потребности в 5154 работниках.
Отмечается, что почти половина имеющихся вакансий – это рабочие специальности. При этом 16 предприятий города работают в режиме простоя или неполного рабочего времени. Напряженность на рынке труда составляет 1 человек на 1 свободное рабочее место.
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