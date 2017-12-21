Регион включен в группу субъектов Российской Федерации со средним потенциалом и минимальным риском. В эту группу вошли еще пять регионов – Белгородская, Ростовская и Нижегородская области, Республики Башкортостан и Татарстан.

Самый высокий рейтинг агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило четырем субъектам РФ – Московской области, Москве и Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю. По мнению агентства, они обладают максимальным потенциалом и минимальным риском.

Как отметили в минэкономразвития, рейтинг инвестиционного климата губернии повышен впервые за несколько лет. Улучшение стало возможным в основном за счет снижения экономического и финансового рисков.

В рейтинге инвестиционной привлекательности 2017 года Самарская область по уровню инвестиционного риска занимает 19 место, по инвестиционному потенциалу – 12 место среди 85 субъектов Российской Федерации.