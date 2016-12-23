Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. По словам главы российского государства, скорее всего уровень инфляции будет в районе 5,5% - это рекордно низкий уровень инфляции. "Это дает все основания полагать, что мы можем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на показатели уровня инфляции в 5%, и далее 4-х процентов", - сказал Владимир Путин.