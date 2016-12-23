слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1pb1
23 декабря 2016
13:44:17

Уровень инфляции в России в 2016 году будет уверенно меньше 6%

Об этом заявил президент России Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции. По словам главы российского государства, скорее всего уровень инфляции будет в районе 5,5% - это рекордно низкий уровень инфляции. "Это дает все основания полагать, что мы можем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на показатели уровня инфляции в 5%, и далее 4-х процентов", - сказал Владимир Путин.

Источник Маяк




Последние новости Тольятти

23 декабря
14:18
В эти выходные в Тольятти будет усилена работа сотрудников ГИБДД

Будет привлечено максимальное количество личного состава Госавтоинспекции...

23 декабря
13:35
Муниципальные автобусы Тольятти расширяют маршрутную сеть

На маршрутах будут работать автобусы большой вместимости, действуют все предусмотренные льготы...

23 декабря
13:30
В Самарской области появится новый праздник – День отца

На этот настаиваются депутаты самарской губернской думы...

23 декабря
13:27
11-летний ребенок пострадал в Тольятти от взрыва петарды

Опасную игрушку прямо в руки ему бросили другие дети...

23 декабря
13:25
В Тольятти в этот уик-энд открывают «Магнит» на Поле Чудес

строительство которого сопровождалось многочисленными скандалами...

23 декабря
11:16
Еще больше фото сегодняшнего столкновения грузовика со зданием поста ДПС «Зеленовка»

Их обнародовала полиция...

23 декабря
11:07
Попугай научился изображать звук запроса "О'кей, Google"

Ролик с говорящей птицей был опубликован на YouTube-канале...

© 1998-2016 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+