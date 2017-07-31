Организаторы приглашают всех желающих на открытый танцевальный урок 3 августа в ДК «Тольяттиазот». С 18:00 – будет работать ретро танцплощадка. С 19:30 – сам урок сальсы. Это современный социальный танец из США и Латинской Америки. Танец возник в 1970-х годах.
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