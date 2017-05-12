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12 мая 2017
14:14:00

Уроки китайского и итальянского в Тольятти

Сразу 2 интересных мероприятия готовят в Тольятти для полиглотов. Или тех, кто собирается ими стать.

Сегодня в городе пройдет открытый урок китайского языка. Его совершенно бесплатно для всех желающих проведет Институт Восточной Культуры в рамках программы сотрудничества с Международным Институтом Конфуция. Китайский является одним из самых востребованных языков в мире. Урок начнется в 18:30 и пройдет по адресу 70 лет Октября, 60.

А завтра с 15:00 до 16:30 состоится бесплатный урок итальянского языка. Мероприятие в рамках проекта «Итальянский парк» проведет носитель языка, преподаватель Поволжского Института Итальянской Культуры Марко Резидори. К участию приглашают всех желающих.

В конце встречи Отдел современного искусства организует мастер-класс по паблик-арту. Изготовленный арт-объект установят на территории итальянского парка. Место проведения: памятный знак Пальмиро Тольятти (Приморский б-р, 37 — рядом с ДС «Волгарь»).

 




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