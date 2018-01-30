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30 января 2018
07:21:16

Ураганный ветер сохранится в Тольятти до вечера

Его порывы могут достигать 15-18 метров в секунду. Об этом предупредили в МЧС региона. Там напомнили, что такие метеоусловия могут послужить причиной чрезвычайных происшествий. Возможны обрывы линий электропередач, падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличение числа аварий на дорогах.

Чтобы минимизировать риски, в ведомстве рекомендуют горожанам соблюдать осторожность и простые правила безопасности:

ри усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;

не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитам, недостроенными зданиям, под деревьями;
опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

Водителям необходимо соблюдать дистанцию между автомобилями, не превышать скоростной режим, быть максимально внимательными и осторожными, по возможности ограничить выезд на дороги до улучшения метеоусловий. Не выезжайте на дорогу на неисправной технике. Учитывайте при планировании маршрутов движения изменения погодных условий.

По возможности, откажитесь от поездок на личных автомобилях, просчитайте свои маршруты с учетом движения общественного транспорта. Не стоит забывать о том, что большое количество автомашин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники и создает заторы.

В связи с ухудшением метеоусловий рекомендуется не оставлять транспортные средства под большими деревьями, кроны которых могут сломаться от ветра, а также вблизи слабоукрепленных, ветхих конструкций, рекламных щитов.

 




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