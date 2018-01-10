19-летний аферист разработал схему, с помощью которой присвоил себе 400 тысяч рублей. Как установили полицейские, житель Тольятти составлял расходные кассовые ордеры о возврате товара на несуществующих лиц, а якобы выданные покупателям деньги забирал себе.
Обман раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.
Именно эту площадку планируют использовать в качестве тренировочной базы для одной из команд-участниц
Ее проводят активисты Общероссийского народного фронта.
Его представители сейчас проводят доследственную проверку
Из них 23 млрд – в Интернете, сообщает Ассоциация компаний интернет-торговли
С 29 декабря по 9 января судебные приставы несли дежурство в международном аэропорту «Курумоч».
В ГИБДД Ставропольского района рассказали об аварии, которая произошла в декабре на трассе М-5.
Злоумышленника сотрудники Росгвардии задержали в тот момент, когда он пытался скрыться с места происшествия.