19-летний аферист разработал схему, с помощью которой присвоил себе 400 тысяч рублей. Как установили полицейские, житель Тольятти составлял расходные кассовые ордеры о возврате товара на несуществующих лиц, а якобы выданные покупателям деньги забирал себе.

Обман раскрыли сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями, возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.