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10 января 2018
10:19:50

Управляющий магазином бытовой техники в Тольятти уличен в мошенничестве

19-летний аферист разработал схему, с помощью которой присвоил себе 400 тысяч рублей. Как установили полицейские, житель Тольятти составлял расходные кассовые ордеры о возврате товара на несуществующих лиц, а якобы выданные покупателям деньги забирал себе.

Обман раскрыли сотрудники  отдела по борьбе с экономическими преступлениями, возбуждено уголовное дело. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все обстоятельства случившегося.




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