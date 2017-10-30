Соответствующий законопроект разработало Министерство строительства и ЖКХ. Документ вводит типовую форму единого платежного документа и подразумевает прямую оплату услуг водоканалам и другим поставщикам, пишет РИА Новости со ссылкой на газету "Известия".

На счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление. По данным издания, документ согласован с заинтересованными службами. Не исключено, что Госдума рассмотрит его уже в осеннюю сессию.