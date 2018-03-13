Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега на территориях Центрального и Комсомольского районов города, и вот теперь очередь дошла до «нового» города.

Выездные проверки, которые проводила прокуратура, позволили выявить нарушения установленных требований при очистке придомовой территории от снега и наледи, предоставлении услуги по вывозу твердобытовых отходов. Кроме того, на фасадах многоквартирных домов обнаружились рисунки и надписи, в том числе, предлагающие приобрести наркотические вещества.

Среди нарушителей 8 компаний: ООО УК «Тольятти Сервис» (ул. 40 лет Победы), ООО УК «Жилстандарт» (ул. Революционная), ООО «УК №1 ЖКХ» (ул. Свердлова, ул. Автостроителей, б-р Курчатова, пр-т Степана Разина, ), ТСЖ «Дворянское гнездо» (ул. Фрунзе), ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» (Южное шоссе, ул. Автостроителей), ООО «ДЖКХ» (пр-т Степана Разина, ул. Тополиная, б-р Татищева, ул. Автостроителей, ул. Свердлова), ООО УК «Уютный дом» (б-р Гая), ООО «УК №2 ЖКХ» (пр-т Степана Разина, б-р Приморский, б-р Буденного, б-р Королева, пр-т Ленинский).

Прокуратура этим компаниям внесла 11 представлений об устранении нарушений законодательства. Кроме того, по указанным фактам составлено 22 протокола об административных правонарушениях.