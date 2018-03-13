слушать онлайн
НАШИ СТРАНИЧКИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
pb1pb1pb1pb1
13 марта 2018
10:44:13

Управляющие компании Автозаводского района попали под «пресс» прокуратуры

Совсем недавно в надзорном органе города говорили о недостаточной работе подрядных организаций по уборке снега на территориях Центрального и Комсомольского районов города, и вот теперь очередь дошла до «нового» города.

Выездные проверки, которые проводила прокуратура, позволили выявить нарушения установленных требований при очистке придомовой территории от снега и наледи, предоставлении услуги по вывозу твердобытовых отходов. Кроме того, на фасадах многоквартирных домов обнаружились рисунки и надписи, в том числе, предлагающие приобрести наркотические вещества.

Среди нарушителей 8 компаний: ООО УК «Тольятти Сервис» (ул. 40 лет Победы), ООО УК «Жилстандарт» (ул. Революционная), ООО «УК №1 ЖКХ» (ул. Свердлова, ул. Автостроителей, б-р Курчатова, пр-т Степана Разина, ), ТСЖ «Дворянское гнездо» (ул. Фрунзе), ООО «Департамент ЖКХ г. Тольятти» (Южное шоссе, ул. Автостроителей), ООО «ДЖКХ» (пр-т Степана Разина, ул. Тополиная, б-р Татищева, ул. Автостроителей, ул. Свердлова), ООО УК «Уютный дом» (б-р Гая), ООО «УК №2 ЖКХ» (пр-т Степана Разина, б-р Приморский, б-р Буденного, б-р Королева, пр-т Ленинский).

Прокуратура этим компаниям внесла 11 представлений об устранении нарушений законодательства. Кроме того, по указанным фактам составлено 22 протокола об административных правонарушениях.




Последние новости Тольятти

13 марта
11:49
Директор одной из тольяттинских фирм украла государственные деньги, подписав фиктивные документы

В них содержались ложные сведения об оказании услуг по организации обучения и стажировки работников

13 марта
10:36
Сегодня стартует очередной этап продажи билетов на ЧМ-2018

Болельщики смогут приобрести их в порядке живой очереди с 13 марта до 3 апреля

13 марта
9:55
Всего день остался в Тольятти до финала «Мистер и Мисс ТГУ 2018»

Заключительный этап конкурса красоты, творчества и интеллекта пройдет в драматическом театре «Колесо».

13 марта
9:35
В Ставропольском районе задержали серийного вора

По предварительным данным, жертвами злоумышленника стали более 50 жителей области

13 марта
9:13
«КуйбышевАзот» взял кредит у Газпромбанка

Подписано соглашение, в рамках которого будет профинансирован ряд инвестиционных проектов группы

13 марта
8:50
Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над американкой Слоан Стивенс

Встреча длилась 1 час 27 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу нашей спортсменки

13 марта
8:46
Стало известно имя учителя года Самарской области

В филармонии областного центра прошла церемония чествования


© 1998-2018 «РАДИО АВГУСТ - НОВОСТИ ТОЛЬЯТТИ»
445010, Тольятти, ул. Советская, 74А
телефоны: (8482) 40–17–17, (8482) 40-17-40

АВГУСТ РАДИО Тольятти

НАШИ ПАРТНЕРЫ
18+