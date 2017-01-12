Власти выделили деньги на восстановление Як-52, который рухнул в реку Татьянку после парада Памяти. Напомним, что борт совершил жесткую посадку на акваторию в понедельник, 7 ноября.

Происшествие попало в объектив видеокамеры. Воздушное судно «приводнилось» на поверхность реки, несколько минут продержалось на воде и пошло ко дну. Пилоты успели выпрыгнуть из кабины, вплавь добрались до острова Коровий. Отсюда их забрала на катере дежурная смена яхт-клуба «Азимут».

По информации оперативных служб региона, на которых ссылается издание «63.ру », падение самолета произошло из-за обледенения карбюратора. В связи с этим начали уменьшаться обороты двигателя.