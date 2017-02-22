Во вторник, 21 февраля, примерно в 16:30, по предварительным данным, с балкона пятого этажа дома в районе пересечения улиц Калинина и Победы в Самаре на 38-летнюю женщину упала сосулька, сильно ударившая ее по руке, сообщили Волга Ньюс в оперативных структурах.

Для пострадавшей вызвали "скорую". Прибывшие врачи городской службы "03" оказали женщине помощь на месте и увезли ее с подозрением на перелом предплечья в лечебное учреждение.