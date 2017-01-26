Чп произошло у дома № 99 «А» по улице Победы в Промышленном районе областной столицыв. Снег попал на детскую коляску, в результате чего, находящейся в коляске 6-месячной девочке, были причинены ушибы мягких тканей головы и лица. Ребенок незамедлительно был доставлен больницу. В настоящее время угрозы для ее жизни и здоровью нет.

По данному факту следственным отделом по Промышленному району города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области начата доследственная проверка, назначено судебно – медицинское исследование. Выясняются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.