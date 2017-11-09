Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад, сообщает официальный Лада клуб. Организаторы уже составили список претендентов, в который вошли и вазовские новинки. Лонг-лист премии «ТОП-5 АВТО» в этом году включает 73 новых или существенно обновленных автомобиля, продажи которых на российском рынке стартовали в 2017 году.

Оценивать модели будет профессиональное жюри, в состав которого входят известные журналисты автомобильных СМИ и эксперты автомобильной сферы. До февраля 2018 года они проведут первичную оценку, и определят пять лучших по их мнению моделей в каждой категории. Победителей премии «ТОП-5 АВТО» назовут в мае следующего года.