Шестой сезон Национальной премии экспертов автомобильного бизнеса «ТОП-5 АВТО» стартовал несколько дней назад, сообщает официальный Лада клуб. Организаторы уже составили список претендентов, в который вошли и вазовские новинки. Лонг-лист премии «ТОП-5 АВТО» в этом году включает 73 новых или существенно обновленных автомобиля, продажи которых на российском рынке стартовали в 2017 году.
Оценивать модели будет профессиональное жюри, в состав которого входят известные журналисты автомобильных СМИ и эксперты автомобильной сферы. До февраля 2018 года они проведут первичную оценку, и определят пять лучших по их мнению моделей в каждой категории. Победителей премии «ТОП-5 АВТО» назовут в мае следующего года.
Это произошло впервые за 10 лет, сообщили в пресс-службе ТГУ
Эту услугу офисы предоставляют юридическим лицам с 1 ноября
Гражданин Казахстана, перевозивший товары народного потребления на грузовом автомобиле, предложил госслужащему 5 тысяч рублей
Они задержаны, возбуждено уголовное дело
Об этом сообщает пресс-служба оператора
Накануне днем в районе острова Зеленый их резиновая лодка получила повреждения
Он находится на перекрестке ул.Родины и ул. Баныкина