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03 ноября 2017
08:52:10

Универсалы Лада Веста раскупили за несколько дней

Продажи модели АВТОВАЗ запустил 25 октября этого года. Меньше чем за неделю все поставленные дилерам автомобили были распроданы. Остались  только демонстрационные образцы, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджеров трех автосалонов LADA.  Образовалась  очередь, сейчас она составляет от 1 до полутора месяцев.

Такого спроса дилеры не ожидали, поскольку в России традиционно более популярны седаны. По мнению экспертов, ажиотаж на универсалы LADA Vesta связан с отложенным спросом. Также свою роль сыграла активная рекламная кампания. Но как говорят представители АВТОВАЗа, для вывода новинок на рынок ситуация обычная. Завод сейчас планомерно наращивает объемы производства LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

По мнению ряда дилеров, машина перестанет быть дефицитной в начале 2018 года.

Фото: lada.ru




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