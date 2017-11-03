Продажи модели АВТОВАЗ запустил 25 октября этого года. Меньше чем за неделю все поставленные дилерам автомобили были распроданы. Остались только демонстрационные образцы, пишет газета «Ведомости», ссылаясь на топ-менеджеров трех автосалонов LADA. Образовалась очередь, сейчас она составляет от 1 до полутора месяцев.

Такого спроса дилеры не ожидали, поскольку в России традиционно более популярны седаны. По мнению экспертов, ажиотаж на универсалы LADA Vesta связан с отложенным спросом. Также свою роль сыграла активная рекламная кампания. Но как говорят представители АВТОВАЗа, для вывода новинок на рынок ситуация обычная. Завод сейчас планомерно наращивает объемы производства LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross.

По мнению ряда дилеров, машина перестанет быть дефицитной в начале 2018 года.

Фото: lada.ru