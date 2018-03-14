Наш регион вошел в число субъектов РФ, реализующих пилотный проект по внедрению нового стандарта Агентства стратегических инициатив.

Сформирована «эталонная модель» организации работы с безнадзорными животными», она охватывает все сферы данной деятельности - создание и оснащение приюта для безнадзорных животных, их отлов, содержание, ветеринарное обслуживание, поиск старых или новых хозяев животных, а также взаимодействие с общественными организациями, представителями зоозащитного сообщества и волонтерами.

Обсуждение вопросов внедрения Стандарта в Самарской области состоялось 12 марта в Правительстве Самарской области на совещании под председательством врио вице-губернатора Самарской области Александра Фетисова.

По итогам совещания принято решение о создании при Правительстве Самарской области Консультативного Совещательного Совета по вопросу обращения с безнадзорными животными, куда войдут представители власти, ветеринарных лечебных учреждений, областных общественных организаций защиты животных.

Кроме того, в настоящее время в Самарской Губернской Думе на рассмотрении находится законопроект «О наделении органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными полномочиями по организации мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных».

По информации врио руководителя департамента ветеринарии Самарской области Андрея Мелехина, регулирование численности безнадзорных животных осуществляется следующими способами: безнадзорные собаки отлавливаются не травмирующими их техническими средствами, затем животных направляют на ветеринарное освидетельствование, по итогам которого принимается решение об их дальнейшей судьбе.

Стерилизованные особи после передержки возвращаются в городскую среду. И лишь небольшая часть средств направляется на «стимулирование пристройства безнадзорных животных новым хозяевам и повышения имиджа животных из приютов». С принятием нового закона будут расширены механизмы поддержки организаций, занимающихся временным содержанием безнадзорных животных.

Сегодня в Самаре и Тольятти действуют несколько приютов: «Надежда», «Хати», «Участие», «Доброе сердце», «Добрый след», «Добрый дом», «Стелла». Все они заполнены на 100% животными, однако, при государственной поддержке в виде предоставления субсидий или земельных участков на безвозмездной основе, либо подведения инфраструктуры к земельным участкам за счет областных и муниципальных бюджетов, приюты могут создать за свой счет дополнительные места и содержать вдвое больше животных.

Кроме того, есть четкое понимание, что проблему бездомных собак, имеющую и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты, можно и нужно решать, в том числе, через повышение культуры обращения с питомцами, которые по каким-либо причинам становятся не нужными хозяевам.

В этой связи, экологическое образование и воспитание экологической культуры подрастающего поколения становится одной из главных задач, стоящих перед обществом. Так, в общеобразовательных учреждениях, подведомственных министерству образования и науки Самарской области, в связи с введением федеральных государственных стандартов второго поколения, формирование основ экологической культуры, в том числе гуманного отношения к животным, у детей осуществляется в рамках как урочной, так и внеурочной деятельности.

Только в 2017 году в учебных заведениях Самарской области было проведено более 100 уроков и 200 внеурочных тематических занятий на темы экологического воспитания, формирования ответственности за свои поступки, воспитания любви к природе и животным. На территории Самарской области активно функционируют Российское движение школьников и Городская лига волонтеров в составе 41 волонтёрского отряда по направлениям экологии и милосердия.

В подведомственном министерству образования и науки Самарской области Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования для детей «Самарский областной детский эколого-биологический центр» реализуются дополнительные общеобразовательные программы, такие как «Экспериментальная зоология», «Живой уголок», «Орнитология», «Юный натуралист», «Зверье мое» и др.

Цель программ – формирование отношения сопереживания и сочувствия к живым существам, содействие развитию эмоционального и рационального восприятия природы.