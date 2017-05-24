Он работал режиссером в Центральном академическом театре Российской армии. Об этом «Интерфаксу» сообщили в театре. Там отметили, что в последнее время режиссер проходил лечение в госпитале из-за проблем с сердцем.
Александр Бурдонский был режиссером-постановщиком более 20 спектаклей.
Режиссер родился в 14 октября 1941 года в Куйбышеве в семье Василия Сталина и Галины Бурдонской.
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