Он скончался в возрасте 53 лет, сообщила в понедельник BBC News со ссылкой на его агента.
Артист мирно "ушел"у себя дома в Горинге. Полиция прибыла на место смерти в 13:42 воскресенья по местному времени (в 16:42 по Москве) и не обнаружила ничего подозрительного. Представители музыканта отказались от более подробных комментариев, его семья также попросила дать время попрощаться с умершим.
Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Йоргос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.
Источник Интерфакс
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