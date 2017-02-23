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23 февраля 2017
09:30:34

Умер Алексей Петренко

Об этом сообщает Союз кинематографистов России. Актеру, народному артисту РСФР было 78 лет.

"22 февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко. Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.

Петренко родился в Черниговской области, в 1961 году окончил Харьковский театральный институт. После его окончания поступил на службу в Запорожский музыкально-драматический театр имени Щорса, через два года - в Донецкий областной русский драматический театр в Мариуполе. С 1964 по 1978 года играл в Ленинградском театре им. Ленсовета, с 1977 года выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной, а с 1978 - на сцене МХАТа.

Дебют артиста в кино состоялся в 1967 году в фильме "День солнца и дождя". Артист сыграл почти 80 киноролей, в том числе в фильмах "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Агония", "Похороните меня за плинтусом", "Двадцать дней без войны", в многосерийном фильме "ТАСС уполномочен заявить".

Фото bfm.ru

Источник Маяк




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