Российский актер театра и кино скончался на 48-м году жизни. Печальную новость подтвердил продюсер спектаклей, в которых играл артист, Эльшан Мамедов.

Сообщается, что он почувствовал себя плохо. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни. Выясняются причины смерти актера.

Дмитрий Марьянов известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино - «День радио», «Графиня де Монсоро». С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком. Он принимал участие в постановках «Юнона и авось», «Бременские музыканты» и многих других.