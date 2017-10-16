Российский актер театра и кино скончался на 48-м году жизни. Печальную новость подтвердил продюсер спектаклей, в которых играл артист, Эльшан Мамедов.
Сообщается, что он почувствовал себя плохо. Друзья решили отвезти его в больницу подмосковной Лобни. Выясняются причины смерти актера.
Дмитрий Марьянов известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино - «День радио», «Графиня де Монсоро». С 1994 года актер выступал в составе труппы театра Ленком. Он принимал участие в постановках «Юнона и авось», «Бременские музыканты» и многих других.
Источник Маяк
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