Выступление пройдет 4 июня на Центральной площади в рамках праздничного мероприятия «Юбилейные ритмы» - оно в программе значится с 19 до 22:30.
Список праздничных мероприятий, которые будут радовать тольяттинцев, составили в горадминистрации. Юбилей -280-летие – решили отмечать два дня, 3 и 4 июня.
Среди заявленных событий - традиционные и давно любимые горожанами фестиваль «Рыба моя», карнавальное шествие участников детского гандбольного турнира, парад необычных автомобилей. Задействованы в праздновании будут площадки всех трех районов города. Каждый сможет выбрать для себя событие по душе.
Завершится программа в воскресенье красочным фейерверком. Ищите подробную афишу ЗДЕСЬ
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