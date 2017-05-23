Выступление пройдет 4 июня на Центральной площади в рамках праздничного мероприятия «Юбилейные ритмы» - оно в программе значится с 19 до 22:30.

Список праздничных мероприятий, которые будут радовать тольяттинцев, составили в горадминистрации. Юбилей -280-летие – решили отмечать два дня, 3 и 4 июня.

Среди заявленных событий - традиционные и давно любимые горожанами фестиваль «Рыба моя», карнавальное шествие участников детского гандбольного турнира, парад необычных автомобилей. Задействованы в праздновании будут площадки всех трех районов города. Каждый сможет выбрать для себя событие по душе.

Завершится программа в воскресенье красочным фейерверком. Ищите подробную афишу ЗДЕСЬ