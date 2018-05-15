Сегодня в 17-00 там начнутся работы по ремонту дорожного покрытия, сообщили в городской администрации. В связи с этим проезд для личного транспорта на участке от ул. Комсомольская до ул. К. Маркса. будет закрыт, а у общественного изменятся схемы движения.

Так маршрут №126 проследует по улицам Родины – Комсомольская – К. Маркса и далее по существующей схеме в прямом и обратном направлении со всеми имеющимися остановками. Ремонт дороги на улице Лесной планируют завершить к 5 часам дня четверга.