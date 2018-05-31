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31 мая 2018
13:16:31

Улицу К.Маркса в Тольятти украсили цветами

Как сообщил на своей странице в интернете глава администрации Центрального района Артем Гончаров, это сделали студенты ТГУ. Они высадили больше 2 тысяч цветов в качестве подарка городу от  университета ко Дню эколога.

Праздник все причастные будут отмечать 5 июня. Гончаров выразил надежду на то, что жители бережно отнесутся к этой красоте.

Фото: Артем Гончаров




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