Как сообщил на своей странице в интернете глава администрации Центрального района Артем Гончаров, это сделали студенты ТГУ. Они высадили больше 2 тысяч цветов в качестве подарка городу от университета ко Дню эколога.

Праздник все причастные будут отмечать 5 июня. Гончаров выразил надежду на то, что жители бережно отнесутся к этой красоте.

Фото: Артем Гончаров