Как сообщил на своей странице в интернете глава администрации Центрального района Артем Гончаров, это сделали студенты ТГУ. Они высадили больше 2 тысяч цветов в качестве подарка городу от университета ко Дню эколога.
Праздник все причастные будут отмечать 5 июня. Гончаров выразил надежду на то, что жители бережно отнесутся к этой красоте.
Фото: Артем Гончаров
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