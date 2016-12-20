Представитель Верховной Рады Владимир Парасюк написал об этом на своей странице в Facebook.
"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!", — написал Парасюк.
Депутат сопроводил свою публикацию фотографией Мевлюта Мерта Алтынташа, кричащего что-то и держащего пистолет после того, как он выстрелил в российского дипломата. В комментариях к посту Парасюк заявил, что убийца Андрея Карлова – "герой для своего народа".
Накануне Андрей Карлов был убит в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника" в Анкаре. Убийцу дипломата – бывшего турецкого полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа – ликвидировали.
Источник РИА Новости
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