Представитель Верховной Рады Владимир Парасюк написал об этом на своей странице в Facebook.

"Когда человек ценой собственной жизни готов идти на крайние меры, ради идеи, ради правды, тогда можно с уверенностью сказать – герой!", — написал Парасюк.

Депутат сопроводил свою публикацию фотографией Мевлюта Мерта Алтынташа, кричащего что-то и держащего пистолет после того, как он выстрелил в российского дипломата. В комментариях к посту Парасюк заявил, что убийца Андрея Карлова – "герой для своего народа".

Накануне Андрей Карлов был убит в Центре современного искусства на открытии выставки "Россия глазами путешественника" в Анкаре. Убийцу дипломата – бывшего турецкого полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа – ликвидировали.