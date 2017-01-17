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17 января 2017
13:41:19

Украинских пенсионеров ждет шоковая пенсионная реформа

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева. На Украине отменят все надбавки, а также пройдет пересмотр пенсий по инвалидности. После проведения реформы только 30% украинцев смогут претендовать на государственное пенсионное обеспечение.

«Если предложенная схема будет принята, то дефицит Пенсионного фонда исчезнет уже к 2024 году. Это система социально справедлива, так как и для пенсионера, и для просто рабочего устанавливается одинаковый подход начисления пенсий», - сказал украинский чиновник.

При этом Рева отметил, что шок из-за пенсионного законодательства может быть таким же, как и после повышения тарифов.

Источник Маяк




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