Власти Украины хотят взимать с них пятую часть выручки от концертов в пользу армии. С таким предложением выступил в эфире канала Oboz.TV вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.

Ранее он заявил о необходимости создать специальный реестр таких артистов, а во время трансляции их выступлений на украинском телевидении размещать пометку «гастролируют в стране-агрессоре».