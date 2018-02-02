Власти Украины хотят взимать с них пятую часть выручки от концертов в пользу армии. С таким предложением выступил в эфире канала Oboz.TV вице-премьер Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко.
Ранее он заявил о необходимости создать специальный реестр таких артистов, а во время трансляции их выступлений на украинском телевидении размещать пометку «гастролируют в стране-агрессоре».
Источник Эхо Москвы
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