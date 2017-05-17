За нарушение предусмотрено административное наказание. 238 парламентариев Верховной Рады поддержали эту инициативу. Закон предполагает штраф за ношение георгиевской ленточки во время массовых мероприятий.
Отмечается, что размер штрафа составит от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией ленточки или предметов, которые содержат ее изображение, или административный арест на срок до 15 суток.
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