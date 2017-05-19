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19 мая 2017
14:30:43

Украина заменит "ВКонтакте" социальной сетью "для своих"

Над названием, судя по всему, долго думать не стали: стартап носит имя Ukrainians, передет Лайф. На  реализацию специалистам отвели 4 месяца.

— Команда из 30 программистов с StartupSoft вместе с Александрой Струмчинской готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трёх платформ: web, iOS и Android, — сообщают разработчики на сайте своего проекта.

Однако перед началом работы канадские специалисты хотят убедиться, что их продукт будет востребован на Украине. Для этого они собирают электронные подписи от потенциальных пользователей Ukrainians.

Как ранее сообщалось, граждане Украины оказались офлайн после указа Петра Порошенко о запрете социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники". Документ вызвал бурю негодования, в Сети ежедневно появляются новые петиции с требованием отказаться от блокировки.

Напомним, сами украинские власти пообещали не наказывать граждан за попытки обойти блокировку российских сайтов.

 




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