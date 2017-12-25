Как уточнил советник главы МВД Зорян Шкиряк в своём Facebook, мобильные комплексы установлены в местах вероятного нелегального пересечения границы правонарушителями и контрабандистами. Решение об усилении пограничного контроля было принято Советом нацбезопасности и обороны Украины 10 июля.

Иностранцы должны будут сдавать отпечатки пальцев, но биометрический паспорт у них требовать не будут. Для граждан России учреждается двухступенчатый контроль: они должны будут не только сдавать отпечатки, но и заблаговременно предупреждать украинскую сторону о своей поездке.