Об этом сообщает телеканал «UA. Первый». Сегодня, как ожидается, пройдёт церемония передачи символического ключа «Евровидения» мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. Кроме того, в украинской столице состоится жеребьёвка стран-участниц. Первый полуфинал конкурса запланирован на 9 мая.

Фото: ukranews.com