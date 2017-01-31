Об этом сообщает телеканал «UA. Первый». Сегодня, как ожидается, пройдёт церемония передачи символического ключа «Евровидения» мэру Киева от президента городского совета Стокгольма. Кроме того, в украинской столице состоится жеребьёвка стран-участниц. Первый полуфинал конкурса запланирован на 9 мая.
Фото: ukranews.com
Источник Эхо Москвы
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