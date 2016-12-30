Такое разрешение военные страны получили от кабмина. В пояснительной записке к документу говорится, что решение приняли для "адаптации к вызовам в условиях гибридной войны".
Огонь на поражение будут открывать только после предупредительной стрельбы. В кабмине отметили, что особое внимание уделят району проведения силовой операции в Донбассе.
Источник Маяк
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