Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он напомнил, что с 1 января начнется стадия контроля биометрических данных приезжающих на Украину граждан РФ. Как напоминает «Интерфакс», в настоящее время немногим более половины украинцев не поддерживают введения визового режима с Россией.
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Обувь, сумки, аксессуары для телефонов, парфюмерная продукция - все с признаками подделки
Об этом в своем Твиттере сообщила министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Марина Антимонова
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