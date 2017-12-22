Этого не исключил министр иностранных дел страны Павел Климкин. Он напомнил, что с 1 января начнется стадия контроля биометрических данных приезжающих на Украину граждан РФ. Как напоминает «Интерфакс», в настоящее время немногим более половины украинцев не поддерживают введения визового режима с Россией.