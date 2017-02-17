С таким призывом выступил советник главы МВД страны Зорян Шкиряк. Он заявил, что эти соцсети «руководятся российскими спецслужбами» и добавил, что «2017-й должен стать годом защиты информационного пространства от российской пропаганды».
Источник НСН
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