Это произойдет уже на следующей неделе, если за соответствующее решение проголосует Верховная Рада. Разрыв дипотношений между Киевом и Москвой может стать обязательным пунктом будущего украинского закона о реинтеграции Донбасса, — пишет сегодня «Коммерсант». Россия, в случае принятия закона, будет признана страной-агрессором. После чего Киев, очевидно, закроет посольство в Москве.

Тем более, что работа дипмиссии Украины в российской столице и так фактически свёрнута. При этом, как утверждают информированные источники, разрыв дипотношений с Москвой не входит в планы Петра Порошенко. Однако иного выхода, кроме как поддержать поправку, у президента и его окружения попросту не будет.

В случае подписания указа о разрыве дипотношений, Киев, вероятно, начнет переговоры с третьей страной, чтобы её посольство представляло интересы Украины в России. Наиболее вероятные кандидаты на эту роль — Белоруссия и Швейцария. Кстати, последняя уже почти 10 лет представляет интересы Грузии в России — с момента разрыва дипотношений между Москвой и Тбилиси.