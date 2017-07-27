Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ появился на официальном портале правовой информации.
В 2014 году в РФ приняли закон о бессрочном запрете уклонистам работать на государство, но позже Конституционный суд счел эту норму не соответствующей Основному закону страны.
Тепреь у них появился шанс сделать карьеру на госслужбе через 10 лет после нарушения закона. Военные комиссариаты должны сообщать главам государственных и муниципальных органов об уклонистах. Эти органы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников.
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