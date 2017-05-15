На фестивале «Рыба моя» будут использовать только экопосуду. Гастрономический фестиваль пройдет в Тольятти уже во второй раз. Его приурочат ко Дню города и посвятят году Экологии. Соответственно, экологическая направленность будет просматриваться во всем и порой самым неожиданным образом, рассказали в горадминистрации.

Например, на фестивале пройдет ярмарка-выставка «Волжский колорит», где фермеры Самарской области представят свою экологически чистую продукцию. В рамках фестиваля впервые будет использоваться уличная мебель, сделанная из паллет, иными словами, из отходов производства. Студенты колледжа технического и художественного образования собираются провести мастер-класс, дабы научить заинтересованных зрителей тому, как ее изготавливать - вдруг кто-то так загорится подброшенной идеей, что потом сделает нечто подобное у себя на даче или во дворе своего многоквартирного дома.

Кроме того, решением оргкомитета территория проведения Фестиваля объявлена свободной от курения, использования пластмассовой посуды, полиэтилена и других вредных материалов. В этой связи при дегустации ухи гости и участники фестиваля смогут использовать только экологическую посуду с символикой фестиваля.

Для тех, кто не знает, это одноразовая экологическая посуда из сахарного тростника, кукурузного крахмала и соломы пшеницы. Современный экопродукт, созданный специально для того, чтобы сохранить и здоровье человека, и окружающую среду. Ведь пластик, которым мы частенько пользуемся в быту, разлагается в природе очень долго. Например, пластиковые пакеты могут разлагаться от 100 до 1 тыс. лет, а пластиковые бутылки – от 450 лет и более.

Фестиваль «Рыба моя» пройдет 3 июня на территории сквера МЦ «Спутник» в Комсомольском районе. Поскольку он имеет статус пикника, все желающие могут принести с собой пледы и удобно расположиться на траве.

Фото: vk.com/tlt_official