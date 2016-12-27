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27 декабря 2016
07:32:04

Уходящий год может стать самым теплым за всю историю наблюдений

Последние данные Всемирной метеорологической организации подтверждают теорию о глобальном потеплении. В XX веке средняя годовая температура на Земле составляла 14°, но в уходящем году она оказалась на 0,94° выше. При этом предыдущий, 2015-й год, тоже был рекордным, но даже его показатели превышены на 0,07°. Средняя глобальная температура поверхностного слоя морей в этом году оказалась на 0,76° выше средней.

Конечно, окончательные итоги за год ещё не подведены, на руках у учёных лишь результаты за январь-ноябрь и предварительные за декабрь, пишут "метеовести", однако уже по ним можно судить о потеплении. Специалисты ВМО прогнозируют, что уходящий год станет на 1,2° теплее, чем годы доиндустриальной эпохи.

Во Всемирной метеорологической организации выделяют множество причин, приведших к увеличению температуры на Земле. В частности, на климат активно влияет Эль-Ниньо — природное явление, из-за которого в экваториальной части Тихого океана происходит постоянное колебание температуры поверхностного слоя воды.

Немаловажную роль в потеплении играет высокая концентрация двуокиси углерода в атмосфере. Многочисленные исследования учёных показывают, что за рост уровня парниковых газов в земной атмосфере большую ответственность несёт человечество.




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