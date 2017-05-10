Тольяттинцы в соцсетях делятся впечатлениями и фотографиями увиденного. Некоторым удалось снять праздничные залпы с высоты - с помощью квадракоптеров.

Фото: Евгений Мокроусов

Стоит напомнить, что в этом году было организовано сразу 4 площадки для проведения праздничных салютов. Первыми - в 22:00 - фейерверки увидели в Автозаводском и Центральном районах. В «новом городе» - на площадке с южной стороны ДКИТ, в «старом городе» - на территории стадиона «Труд». В Комсомольском районе салют начался позже - в 22:30 – он прошел у ДК «Тольяттиазот». В мкр Шлюзовой тольяттинцы в 22:45 собирались у «Русича». После салюта всех желающих развезли по домам автобусы и троллейбусы, для удобства горожан было продлено время работы и маршруты общественного транспорта.

Фото: Сергей Баранчуков