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21 мая 2018
12:41:20

УФССП губернии: платите сразу, или будет хуже

Судебные приставы Самарской области продолжают ограничивать должников в специальном праве. Одним из тех, кому предстоит отложить удовольствие прокатиться на своем автомобиле, стал житель Тольятти.  Мужчина накопил 31 штраф за нарушение правил дорожного движения на общую сумму 44,5 тысячи рублей.

В связи с тем, что он не оплатил штрафы, документы на него ГИБДД передала в Службу судебных приставов. Должника уведомили о том, что у него есть 5 дней на уплату задолженности, но мужчина требование проигнорировал. Суд ограничил тольяттинца в спецправах до тех пор, пока не он погасит свой долг, к которому добавился еще и  исполнительский сбор. Итого уже 75,5 тысяч.

Также не могут сесть за руль своих автомобилей, мотоциклов и других транспортных средств еще около 6 тысяч жителей Самарской области. В результате применения такого ограничения судебные пристав взыскали свыше 4 миллионов рублей.




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