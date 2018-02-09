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09 февраля 2018
07:18:03

Уехать в северную столицу в купе габарита «риц» со скидкой предлагает тольяттинцам Куйбышевская железная дорога

Совершить выгодную поездку можно на поезде Самара – Санкт-Петербург. Стоимость проезда в купейных вагонах европейского стандарта составит от 3999 рублей за верхнюю полку с учетом сервисных услуг. Билеты по специальным ценам можно приобрести до 21 февраля на даты отправления с 9 февраля по 26 апреля. Если на маршруте действует несколько специальных цен одновременно, пассажир вправе выбрать наиболее выгодную.

Купейные вагоны европейского стандарта являются совместной разработкой Тверского вагоностроительного завода и компании Siemens AG. Они имеют сертификаты соответствия российским и европейским стандартам и могут эксплуатироваться в России и Европе. В интерьерах учтены все современные требования к безопасности и комфорту.

Вагон имеет восемь четырехместных купе, что позволило увеличить размер спальных мест. В каждом купе установлен умывальник, вмонтированный в столик, индивидуальный регулятор температуры, розетки для зарядки телефонов и ноутбуков. В вагоне две туалетные комнаты, расположенные в хвостовой части, одна из которых оборудована душевым модулем.




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