Куйбышевский филиал АО «Федеральной пассажирской компании» предлагает пассажирам принять участие в акции «С днем народного единства». Если купить билеты на поезд сегодня или завтра, то они обойдутся значительно дешевле.

Специальная цена действует на верхние места купейных вагонов и вагоны СВ в поездах, которые будут курсировать с 1 по 8 ноября 2017 года.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице: