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26 октября 2017
10:47:44

Уехать в Москву на праздники тольяттинцы смогут со скидкой

Куйбышевский филиал АО «Федеральной пассажирской компании» предлагает пассажирам принять участие в акции «С днем народного единства». Если купить билеты на поезд сегодня или завтра, то они обойдутся значительно дешевле.

Специальная цена действует на верхние места купейных вагонов и вагоны СВ в поездах, которые будут курсировать с 1 по 8 ноября 2017 года.

Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:

№ поезда

Маршрут

Тип вагона / места

Скидка

Даты поездки

009(Й)

Самара – Москва

Купе, верхнее

25%

3.11, 6.11

010(Й)

Москва – Самара

Купе, верхнее

25%

1.11, 2.11, 6.11, 7.11, 8.11

049(Й)

Самара – Москва

Купе, верхнее

25%

2.11, 3.11

050(М)

Москва – Самара

Купе, верхнее

25%

1.11, 6.11, 7.11

051(Й)

Пенза 1 – Москва

Купе, верхнее

25%

1.11, 2.11

066(Э)

Тольятти – Москва

Купе, верхнее

25%

1.11, 6.11

093(Й)

Пенза-1 – Москва

Купе, верхнее

25%

1.11, 2.11, 7.11, 8.11

094(Й)

Москва – Пенза-1

Купе, верхнее

25%

2.11, 6.11, 7.11, 8.11

115(Й)

Уфа – Москва

Купе, верхнее

25%

1.11, 2.11, 3.11, 6.11, 7.11, 8.11

116(Й)

Москва – Уфа

Купе, верхнее

25%

2.11, 7.11

138(Й)

Москва – Самара

Купе, верхнее

25%

1.11

207(Й)

Самара – Москва

Купе, верхнее

25%

2.11, 6.11

 




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