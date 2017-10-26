Куйбышевский филиал АО «Федеральной пассажирской компании» предлагает пассажирам принять участие в акции «С днем народного единства». Если купить билеты на поезд сегодня или завтра, то они обойдутся значительно дешевле.
Специальная цена действует на верхние места купейных вагонов и вагоны СВ в поездах, которые будут курсировать с 1 по 8 ноября 2017 года.
Список поездов формирования Куйбышевского филиала АО «ФПК», участвующих в акции, приведен в таблице:
|
№ поезда
|
Маршрут
|
Тип вагона / места
|
Скидка
|
Даты поездки
|
009(Й)
|
Самара – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
3.11, 6.11
|
010(Й)
|
Москва – Самара
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 2.11, 6.11, 7.11, 8.11
|
049(Й)
|
Самара – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
2.11, 3.11
|
050(М)
|
Москва – Самара
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 6.11, 7.11
|
051(Й)
|
Пенза 1 – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 2.11
|
066(Э)
|
Тольятти – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 6.11
|
093(Й)
|
Пенза-1 – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 2.11, 7.11, 8.11
|
094(Й)
|
Москва – Пенза-1
|
Купе, верхнее
|
25%
|
2.11, 6.11, 7.11, 8.11
|
115(Й)
|
Уфа – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11, 2.11, 3.11, 6.11, 7.11, 8.11
|
116(Й)
|
Москва – Уфа
|
Купе, верхнее
|
25%
|
2.11, 7.11
|
138(Й)
|
Москва – Самара
|
Купе, верхнее
|
25%
|
1.11
|
207(Й)
|
Самара – Москва
|
Купе, верхнее
|
25%
|
2.11, 6.11
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