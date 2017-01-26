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26 января 2017
08:54:21

Ударенная дверью женщина требует от метрополитена 3 миллиона

В такую сумму оценила нанесенный ей ущерб Татьяна Королева. На выходе из метро девушку ударило дверью, после чего она потеряла сознание и была ограблена. Об этом пострадавшая москвичка, которая получила сотрясение головного мозга, рассказала телеканалу «360».

«Я собираюсь подать в суд на метрополитен, так как считаю, что эта замечательная организация не соблюдает технику безопасности. Вместо меня могла бы быть какая-нибудь бабушка и потерять жизнь», — сообщила Татьяна.

Инцидент произошел 21 января в вестибюле станции метро «Кузьминки». Шедший перед пострадавшей мужчина с такой силой толкнул дверь, что от удара она потеряла сознание. Кто-то из пассажиров оттащил ее всторону, но при этом из сумки пропал кошелек с деньгами.

«Охрана метро даже не попыталась мне помочь», — заявила Татьяна, у которой врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга средней степени тяжести. В ближайшее время она намерена подать иск к Московскому метрополитену на 3 миллиона рублей.




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