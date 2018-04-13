Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет. По их мнению, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.
Гольфстрим станет ещё слабее, поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за сжигания человеком больших объёмов ископаемого топлива.
Источник Говорит Москва
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