Морское течение Гольфстрим сильно замедлилось, достигнув минимума за последние 1600 лет. По их мнению, это может привести к возникновению суровых зим в Западной Европе, ускоренному росту уровня моря и ослаблению тропических дождей.

Гольфстрим станет ещё слабее, поскольку атмосфера Земли продолжает нагреваться из-за сжигания человеком больших объёмов ископаемого топлива.