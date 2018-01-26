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26 января 2018
08:35:47

Учёные рассказали о пугающей тенденции в производстве продуктов питания

Падают их качество и питательные свойства. К примеру, в последнее десятилетие заметно упало качество риса – основного сельскохозяйственного продукта не только Азии, но и мира.

Главными причинами называют быстро меняющиеся технологии и чрезмерное использование химикатов. Сейчас большинство фермеров продвигают новые сорта с рекордной урожайностью, поскольку это существенно повышает доходность.

При этом, как говорят фермеры, они никогда не едят то зерно, что вырастили на продажу. Для себя они взращивают традиционные сорта риса, не требующие применения пестицидов и удобрений.




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