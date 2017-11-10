Специалисты из лондонского университета Фрэнсиса Крика выяснили, что употребление пищи с низким содержанием белка с раннего детства может продлить жизнь, пишет Лайф со ссылкой на исследовательский ресурс Phys.org.

Чтобы исследовать влияние белка на организм, учёные провели опыты на мушках-дрозофилах, генные заболевания которых в большинстве совпадают с человеческими. Те насекомые, которые в молодости минимально потребляли белок, проживали в 2 раза дольше остальных.

Специалисты пришли к выводу, что подобный эффект объясняется липидами, которые выделяет кожа. Соединение служит для её защиты и увлажнения, однако если в пище присутствуют продукты с высоким содержанием белка, липиды становятся более токсичными и не защищают от веществ, которые ускоряют старение.

К продуктам с минимальным содержанием белка относят сливочное масло, большая часть овощей и фруктов, ягоды, а также грибы.