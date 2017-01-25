Графическую систему защиты смартфона от стороннего проникновения можно легко и быстро взломать. К такому выводу пришли британские математики. Они разработали алгоритм, который позволяет подобрать ключ всего за пять попыток, сообщает Life со ссылкой на Times.

Речь идёт о системе защите, основанной на соединении на экране точек, расположенных по три в четырёх или трёх рядах. Существуют сотни тысяч комбинаций ключа, что заставляет пользователей смартфонов думать, что они надёжно защищены.

— Люди часто используют такие пароли для защиты важных финансовых операций, как покупки в интернет-магазинах и управление счетами, потому что они верят в безопасность такого метода. Мы показали, что на самом деле это очень ненадёжная система, — заявил Чжэн Ван из университета Ланкастера.

Впрочем, подобрать пароль по системе британских учёных непросто. Для этого надо следить за человеком и записать на видео, хотя бы издалека, движения его руки, когда он вводит графический ключ. Специальная программа, которая устанавливается на другой смартфон, способна проанализировать движения руки и выдать вариант кода.

Исследователи отмечают, что чем сложнее пароль, тем точнее предположение алгоритма — до 95%. С лёгкими вариантами всё пока плохо: точность только 40%. Учёные отмечают, что такая методика больше подойдёт спецслужбам. Защититься от такого взлома можно, лишь прикрыв одной рукой другую, вводящую пароль.