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01 ноября 2017
09:33:22

Учет поездок по льготному проездному в тольяттинском транспорте будет вестись по-новому

Городская администрация планирует заключить контракт с новым оператором. Сбербанк сделал выгодное предложение с экономической точки зрения и организационного учета по льготникам. С его помощью власти рассчитывают избежать злоупотреблений в сфере пассажирских перевозок.

Тема достаточно актуальна в связи с тем, что в прошлом году количество поездок для льготников в Самарской области было снижено, что вызвало серьезный общественный резонанс. Но причина для подобного шага у властей была веской – фиксировались случаи, когда гражданин использовал карту от 300 до 1000 раз в месяц. В денежном выражении это почти 30 тысяч рублей.

В администрации добавили, что в Тольятти 1,5 тысячи человек превышает лимит по льготным поездкам (это меньше 5% от общего количества льготников, которые проживают в нашем городе). Превышение связано с необходимостью пересадок.




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