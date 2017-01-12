Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что ей по меньшей мере 4,51 миллиарда лет. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте учебного заведения.

Такие выводы были сделаны на основе анализа образцов, содержащих цирконий, которые были собраны на поверхности Луны астронавтами космического корабля "Аполлон-14" в 1971 году. Ученым изучили восемь образцов минерала, сохранившихся в первозданном виде.

"Циркон представляет собой лучшие в природе часы. Ему лучше всего удается хранить геологическую историю и раскрывать свое происхождение", — рассказал профессор геохимии и космохимии, соавтор исследования Кевин Маккиган (Kevin McKeegan).

Ранее гипотезы о возрасте Луны основывались на анализе лунных пород, которые были засорены в результате множественных столкновений. По словам Маккигана, такие образцы указывали лишь на время каких-либо событий в истории спутника Земли.

Новое исследование говорит о том, что Луна сформировалась через 60 миллионов лет после зарождения Солнечной системы. До этого считалось, что это произошло в период от 100 до 200 миллионов лет после образования Солнечной системы.