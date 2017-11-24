Вывод оказался неутешительным: последние модели представляют не меньшую опасность, чем устаревшие, с износом двигателя. Об этом сообщают специалисты Дальневосточного федерального университета. Для работы над масштабным проектом вуз привлек международную сеть исследователей, которые работают параллельно в нескольких крупных городах России, Италии, Португалии, Греции и Румынии.
Уже получено несколько тысяч проб твердых частиц выхлопов, которые содержат токсические вещества, сажу, различные металлы, редкоземельные элементы, в том числе в виде наночастиц. Сейчас ученые планируют расширить проект и изучить влияние мотоциклов, автобусов, большегрузов, морских судов и поездов на окружающую среду.
Изучив проблему с разных сторон и зафиксировав результаты, Eurotox сможет обратиться к государственным органам с предложением скорректировать действующее законодательство и стандарты топлива.
Источник РИА Новости
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