Они выяснили, что такой прием пищи повышает риск возникновения метаболического синдрома, приводящего к отложению брюшного жира. Перед тем, как сделать такие выводы, группа специалистов проанализировала результаты анкетирования почти 8-ми тысяч человек.
По данным ученых, риску особенно подвержены мужчины.
Источник НСН
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