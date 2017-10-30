Они выяснили, что такой прием пищи повышает риск возникновения метаболического синдрома, приводящего к отложению брюшного жира. Перед тем, как сделать такие выводы, группа специалистов проанализировала результаты анкетирования почти 8-ми тысяч человек.

По данным ученых, риску особенно подвержены мужчины.