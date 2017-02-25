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25 февраля 2017
10:23:05

Ученые рассказали об опасности полного отказа от алкоголя

В ходе проведенного многолетнего исследования 1800 человек было установлено, что 69 % трезвенников не доживают до 65 лет. При этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.

А вот умеренно пьющие оказались самыми стойкими – только 40% из них не доживали до 65 лет. Ученые считают, что причиной такой высокой смертности среди трезвенников стал именно резкий отказ от алкоголя

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