В ходе проведенного многолетнего исследования 1800 человек было установлено, что 69 % трезвенников не доживают до 65 лет. При этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.

А вот умеренно пьющие оказались самыми стойкими – только 40% из них не доживали до 65 лет. Ученые считают, что причиной такой высокой смертности среди трезвенников стал именно резкий отказ от алкоголя