В ходе проведенного многолетнего исследования 1800 человек было установлено, что 69 % трезвенников не доживают до 65 лет. При этом среди алкоголиков не дотягивают до заветной даты 60%.
А вот умеренно пьющие оказались самыми стойкими – только 40% из них не доживали до 65 лет. Ученые считают, что причиной такой высокой смертности среди трезвенников стал именно резкий отказ от алкоголя
Источник Известия
Сумма взносов вырастет с 1 марта, но есть исключения
Такие данные по итогам января приводит Росстат
C 1 марта они подорожают почти в 2,5 раза.
Жительницы Аризоны рассказала об этом в твиттере
Так называют премию "Золотая малина" за самые сомнительные достижения в области кинематографа
Авария произошла накануне на трассе Ташелка- Новая Бинарадка
Авария произошла накануне вечером на улице Новозаводской.